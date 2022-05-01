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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 10:00

Задержан подозреваемый в ограблении одинокой пожилой женщины в Бейт Ханине

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Задержан подозреваемый в ограблении одинокой пожилой женщины в Бейт Ханине Задержан подозреваемый в ограблении одинокой пожилой женщины в Бейт Ханине

Полиция задержала 57-летнего жителя иерусалимского квартала Бейт Ханина, подозреваемого в ограблении квартиры одинокой 80-летней женщины. Как сообщает пресс-служба полиции, 15 апреля поступило сообщение об ограблении квартиры, где живет одинокая 80-летняя женщина. По словам потерпевшей, в ограблении принимали участие два человека. Женщина оказала сопротивление, и один из грабителей скрылся, а второй получил ранения лица в драке с женщиной, похитил часы, драгоценности и документы и также скрылся с места происшествия.

Через несколько дней полиция обнаружила автомобиль, принадлежавший одному из подозреваемых, а позднее 57-летний мужчина был задержан. 1 мая полиция представит декларацию о завершении расследования и намерении предъявить задержанному обвинения. Одновременно полиция попросит продлить срок его содержания под стражей до окончания суда.

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