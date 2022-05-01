Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 11:22

Предъявлены обвинения подросткам, положившим камни на рельсы возле Рахата

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предъявлены обвинения подросткам, положившим камни на рельсы возле Рахата

Прокуратура южного округа представила в суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве обвинительные заключения против двух подростков в возрасте 15,5 лет из Рахата.

Они обвиняются в том, что положили камни и тяжелые блоки на железнодорожные пути.

Как следует из обвинительного заключения, 11 января 2022 года неподалеку от перекрестка Гораль обвиняемые положили на железнодорожные пути блоки и камни. Машинист поезда, выехавшего из Беэр-Шевы в северном направлении, заметил препятствие на расстоянии примерно 300 метров, когда поезд двигался со скоростью 130 км/ч. Машинист включил систему экстренного торможения, однако поезд врезался в камни и только чудом не сошел с рельс. Поезду был причинен ущерб, а в вагонах возникла паника.

Обвиняемым инкриминируется преднамеренное создание ситуации, угрожающей жизни людей, и причинение ущерба.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:22 Предъявлены обвинения подросткам, положившим камни на рельсы возле Рахата
11:01 Командиру ЯМАМ присвоено звание бригадного генерала
10:30 Мужчина поджег себя возле здания муниципалитета Ашдода
10:00 Задержан подозреваемый в ограблении одинокой пожилой женщины в Бейт Ханине
09:09 Скончался бывший депутат Кнессета Илан Гилон
08:00 Полиция: на 444-й трассе угонщик сбил пограничника, преступник задержан
07:56 Полиция: иностранный рабочий из Узбекистана задержан за нападение на 95-летнего старика
07:39 Израильские военные продолжают действия в деревне, где были задержаны террористы, убившие Вячеслава Голева
05:25 Прогноз погоды на 1 мая: прохладно, переменная облачность, местами слабые дожди
05:19 В результате пожара в Лоде пострадал пожилой мужчина
Загрузка...