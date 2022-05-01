Предъявлены обвинения подросткам, положившим камни на рельсы возле Рахата

Прокуратура южного округа представила в суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве обвинительные заключения против двух подростков в возрасте 15,5 лет из Рахата.

Они обвиняются в том, что положили камни и тяжелые блоки на железнодорожные пути.

Как следует из обвинительного заключения, 11 января 2022 года неподалеку от перекрестка Гораль обвиняемые положили на железнодорожные пути блоки и камни. Машинист поезда, выехавшего из Беэр-Шевы в северном направлении, заметил препятствие на расстоянии примерно 300 метров, когда поезд двигался со скоростью 130 км/ч. Машинист включил систему экстренного торможения, однако поезд врезался в камни и только чудом не сошел с рельс. Поезду был причинен ущерб, а в вагонах возникла паника.

Обвиняемым инкриминируется преднамеренное создание ситуации, угрожающей жизни людей, и причинение ущерба.