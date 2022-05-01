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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 17:45

Отец одного из террористов, убивших Вячеслава Голева, подозревается в соучастии

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На месте убийства Вячеслава Голева

Продолжается расследование обстоятельств теракта, в результате которого был убит Вячеслав Голев.

Из результатов расследования выяснилось, что террористы оставили автомобиль на пустыре, а затем подожгли.

Отец одного из террористов забрал их на своем автомобиле, из чего следователи делают вывод, что он знал о готовящемся теракте и оказывал помощь в его осуществлении. Кроме того, именно этот человек указал на тайник, где хранилось оружие, которым пользовались террористы.

В настоящий момент отец одного из террористов задержан, и он подозревается в соучастии в совершении теракта.


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