Житель Иерусалима задержан за призывы к "освобождению Аль-Аксы с помощью оружия"

Полиция Израиля сообщила о задержании 56-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима за подстрекательства к террору.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что задержанный является религиозным лидером. В одной из своих речей на Храмовой горе он призывал к "освобождению мечети Аль-Акса с помощью оружия".

Подозреваемый был арестован 22 апреля. Ожидается, что в понедельник, 2 мая, против него в суд будет передано обвинительное заключение.