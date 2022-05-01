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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 19:58

Житель Иерусалима задержан за призывы к "освобождению Аль-Аксы с помощью оружия"

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Житель Иерусалима задержан за призывы к "освобождению Аль-Аксы с помощью оружия"

Полиция Израиля сообщила о задержании 56-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима за подстрекательства к террору.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что задержанный является религиозным лидером. В одной из своих речей на Храмовой горе он призывал к "освобождению мечети Аль-Акса с помощью оружия".

Подозреваемый был арестован 22 апреля. Ожидается, что в понедельник, 2 мая, против него в суд будет передано обвинительное заключение.


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