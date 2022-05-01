Беннет: "Синуар скучает по чемоданам с долларами"

Премьер-министр Нафтали Беннет, открывая заседание правительства, прокомментировал выступление главы администрации ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара.

"Думаю, что сегодня уже очевидно, что ХАМАС не любит нынешнее правительство. Может он скучает по чемоданам с долларами, а может ему не нравится возможность того, что мы работаем вместе, пытаясь улучшить жизнь арабских граждан Израиля", - сказал Беннет. "Очень важным фактом является то что падают маски. То что ХАМАС хочет свалить наше правительство, это очень важно, и тут нельзя дать ему победить", - сказал Беннет.

Напомним, что помимо прочего Синуар пристыдил лидера партии РААМ Мансура Аббаса за его "сотрудничество с израильским правительством, которое является предательством".

В ответ глава РААМ Мансур Аббас заявил: "Мы ничего не должны Синуару. Он делает то что считает правильным для сектора Газы, а мы делаем то что считаем правильным для израильских арабов и палестинцев. Мы верим в то что начатый нами процесс приведет к всеобъемлющему миру в регионе. Никто не будет говорить нам, что делать, а чего не делать".