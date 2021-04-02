"Невидимка" Нетаниягу, амбиции Лапида и Беннета, речь Аббаса. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В течение недели премьер-министр Биньямин Нетаниягу находился, как говорят автоответчики телефонных компаний, вне зоны приема. Он не делал публичных заявлений, не проводил закрытых брифингов, не организовывал утечек и почти не встречался с депутатами Кнессета. Лишь Шломо Караи удостоился встречи с премьер-министром, встречи, которую постарается забыть. Караи был представителем "Ликуда" в центральной избирательной комиссии, и, по сообщению "Кан 11", именно в его адрес был направлен гнев премьера после публикации итогов выборов. "Ты не справился со своей работой", – сказал Нетаниягу Караи, имея в виду в первую очередь, утрату 300 тысяч голосов избирателей, которые в прошлый раз проголосовали за "Ликуд", а на сей раз предпочли остаться дома.

Чем еще занимался глава правительства в первую послевыборную неделю, неизвестно. Версии, как всегда в таких случаях, варьируются от "тайных переговоров о создании коалиции при участии "беглецов" из партии "Тиква Хадаша"" и до "пребывания в депрессии и лихорадочном поиске выхода из ситуации".

Судя по тексту, а главное по тону выступления Нетаниягу вечером 31 марта, тайной коалиции у него нет. Слухи о готовности блока "Ционут Датит" пойти на компромисс и "откошеровать" союз с Мансуром Аббасом, оказались сильно преувеличенными. Беглецы, судя по всему, не стоят в очередь в коалицию Нетаниягу. Глава "Ликуда" осознал тупиковость ситуации и призвал тех, кого еще недавно обвинял нелояльности "правому делу", вернуться в национальный лагерь.

Это обращение было бессмысленным по содержанию: очевидно, что Гидеон Саар в его коалицию не пойдет, а Нафтали Беннет в подобных проникновенных призывах не нуждается. Оно было весьма проблематичным по тону: "Между нами были разногласия", – сказал он Беннету и Саару. Невозможно назвать разногласиями заказные кампании против жены одного (в адрес Гилат Беннет) и попытки обвинить второго (Гидеона Саара) в "путчах", которых не было и в помине. Это не разногласия, а попытки политической ликвидации. Забыть их Саару и Беннету будет нелегко. Но если Саар обозначил своей целью устранение Нетаниягу и сделал это главным мотивом своей предвыборной кампании, то цели Беннета иные. Он хочет стать премьер-министром, и единственное на что рассчитывает сейчас Биньямин Нетаниягу – это на способность Беннета ждать. На это и на его политический инстинкт самосохранения.

В отличие от Нетаниягу, лидеры так называемого "блока перемен" работали и работали не покладая рук. Все встречались со всеми (почти). Говорили, проверяли возможности, нащупывали почву для возможных союзов, альянсов, блоков. Для того, чтобы это произошло, необходимо одно из двух малореальных событий: Беннет соглашается быть главой правительства, опирающегося на Аймана Удэ и Ахмада Тиби, либо ультраортодоксы соглашаются войти в коалицию с Яиром Лапидом. В любом другом случае, коалиции у "антибибистов" нет. Во всяком случае – функционирующей коалиции. Даже если сценарий, о котором говорят в лагере противников Нетаниягу, осуществится – Лапид и Беннет договорятся о ротации, а остальные партии блока ее поддержат (Тамар Зандберг уже заявила, что МЕРЕЦ не будет тем ослом, на котором мессия Нафтали Беннет въедет в канцелярию главы правительства) – это будет коалиция меньшинства, просуществует она недолго, и в муках вернет Богу душу, а нас на избирательные участки. Нетаниягу проведет эти несколько месяцев и пойдет вновь на выборы, представив Беннета оппортунистом, отказавшим по личным мотивам в поддержке премьер-министру.

С точки зрения главы "Ямины", только одно омрачает эти сладостные перспективы: опасения Беннета, что обещания останутся на бумаге. Слишком часто обещания Нетаниягу, в том числе Беннету, не реализовывались. Никто не гарантирует, что на сей раз будет иначе.

В пятницу Беннет встретится с Нетаниягу. На исходе шаббата – с Лапидом. Для Беннета, по меткому выражению Яки Адамкера, журналиста портала Walla, часы между двумя встречами будут подобны ожиданию входа в рай. Большего глава партии, набравшей на выборах семь мандатов, не мог для себя пожелать.

В окружении главы "Еш Атид" опасаются, что Беннет ведет игру, цель которой получить от Нетаниягу максимум и войти в его правительство. "Проблема Беннета заключается в том, что его не любят и ему не верят", – сказал мне на этой неделе источник в одной из партий блока противников Нетаниягу. В некотором смысле, подтверждение этой фразы было получено уже вечером 1 апреля, когда, по сообщению "Кан 11", приближенные Беннета заявили, что в его намерения в любом случае не входит рекомендация Лапида на пост премьер-министра. По словам приближенных главы "Ямины", он намерен рекомендовать себя самого, и целью встречи с Лапидом является попытка убедить его также порекомендовать Беннета.

Эта ситуация отражает весь хаос, царящий в "блоке перемен". Там царит разобщенность, которая в итоге может торпедировать перспективу создания коалиции. Либерман не готов видеть в коалиции ультраортодоксальные партии, МЕРЕЦ и "Авода" не в восторге от того, что придется находиться в коалиции, возглавляемой Беннетом, который еще недавно был почти "красной тряпкой" для левого фланга, Ганц до сих пор не заявил однозначно, что порекомендует Лапида, Саар не уверен в готовности Беннета идти до конца в стремлении сменить Нетаниягу.

Блок сторонников Нетаниягу также проходит испытание на прочность в связи с намерением премьер-министра сформировать коалиции, опираясь на партию РААМ. Миротворческая речь Мансура Аббаса, произнесенная им 1 апреля, ничуть не ослабила протесты Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира против подобной коалиции. "Попытки Нетаниягу обелить исламистскую партию наносят прямой ущерб национальному лагерю, и ответственность за это несет Биньямин Нетаниягу", – заявил Бецалель Смотрич после выступления Аббаса. По некоторым сведениям, Нетаниягу пытался побеседовать с ним, однако Смотрич отказался ответить на звонок премьер-министра. Судя по всему, Нетаниягу придется выбирать между Смотричем и Аббасом. Проблема премьер-министра заключается в том, что ему необходимы оба. И Нафтали Беннет.

Первый этап мучительного процесса формирования коалиции завершится в среду, 7 апреля, когда президент Реувен Ривлин объявит, кому поручено формировать коалицию. Выступая на церемонии в своей резиденции, Ривлин призвал к "нестандартным союзам" с целью создания функционирующей коалиции. Эти слова вызвали гнев в "Ликуде", где их интерпретировали как призыв создать коалицию правых и левых партий, которые отстранят Нетаниягу от власти. Незамедлительно последовали нападки на президента со стороны ведущих фигур в "Ликуде". Ривлину припомнили, в первую очередь, дружбу с Гидеоном Сааром и намекнули, что эта дружба продиктует личность формирующего коалицию. В канцелярии президента отвергли эти обвинения, и заявили, что мандат будет передан тому, кто, по мнению Ривлина, имеет наибольшие шансы преуспеть. В "Ликуде", в свою очередь, требуют, чтобы формирование коалиции было поручено тому, кто получит наибольшее число рекомендаций. Как бы то ни было, если не произойдет ничего неожиданного, мандат получит либо Биньямин Нетаниягу, либо Яир Лапид. В политической системе убеждены, что шансы и того, и другого сформировать коалицию призрачны, и все будет решаться в самый последний момент. Если не найдутся беглецы ни с той, ни с другой стороны, если никто не будет готов отказаться от своих клятв и бойкотов, вероятность пятых выборов высока.

5 апреля возобновятся судебные слушания по делам против Биньямина Нетаниягу. До завершения дачи свидетельских показаний заседания будут проводиться три раза в неделю. Адвокаты Нетаниягу просят суд освободить премьер-министра от обязанности присутствовать на этих заседаниях. Решать – суду.





