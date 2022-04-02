Беннет: "Мы в разгаре борьбы со вспышкой террора"

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил штаб Общей службы безопасности (ШАБАК). Он побеседовал с главой ШАБАКа Роненом Баром и высокопоставленными офицерами спецслужбы.

"В шаббат полиция, ШАБАК, спецназ МАГАВа и армия предотвратили теракт и ликвидировали террористов, которые намеревались совершить теракт. Однако я убежден, что будут предприняты дополнительные попытки нанести нам удар, и в эти часы мы активно действуем, чтобы не позволить им совершить задуманное", - заявил премьер-министр.

Он добавил: "Мы прикладываем совместные усилия для того, чтобы остановить волну террора и вернуть ощущение безопасности гражданам страны. В нашем распоряжении лучшие представители сил безопасности в мире. Мы переживем и этот период", - добавил глава правительства.