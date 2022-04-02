Из хайфской больницы РАМБАМ сообщают о состоянии бойцов ЯМАМ, раненных в Самарии

Из хайфской больницы РАМБАМ, куда накануне были доставлены четыре бойца спецподразделения полиции ЯМАМ, сообщают, что двое из них, получившие легкие ранения, уже выписаны.

Боец, получивший тяжелое ранение, подключен к аппарату ИВЛи погружен в медикаментозную кому, однако в его состоянии наметилось улучшение. Еще один раненый, доставленный в больницу в состоянии средней тяжести, скоро будет выписан.

Бойцы ЯМАМ были ранены ы ходе операции по задержанию террористов, намеревавшихся совершить теракт.

Трое боевиков, которых совместные силы ЦАХАЛа, полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) пытались задержать, были убиты в перестрелке. Согласно пресс-службе полиции, ликвидированная ячейка уже осуществила попытку теракта в районе Туль-Карема и находилась на пути к осуществлению других терактов. В автомобиле боевиков были найдены оружие и боеприпасы, включая боевые гранаты.