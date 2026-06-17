Утверждено новое строительство в еврейском квартале Хеврона, Мицпе-Йерихо и Карней-Шомроне

Верховная комиссия по проектированию и строительству в Иудее и Самарии утвердила несколько решений по развитию еврейских населенных пунктов.

В частности, было утверждено строительство йешивы "Шавей Хеврон" в еврейском квартале Хеврона. Здание площадью около 1000 кв.м. будет возведено возле Дома Романо.

Это первое здание, строительство которого было утверждено по новому механизму, без согласования с муниципалитетом палестинского Хеврона, которое требовалось в рамках Хевронского соглашения.

Также комиссия утвердила к подаче протестов проект строительства 456 новых единиц жилья в поселке Мицпе-Йерихо.

Проект строительства 120 единиц жилья в поселке Карней-Шомрон был утвержден к вступлению в силу.