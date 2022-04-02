Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 апреля 2022 г., 08:31

Трое террористов, ликвидированных в Самарии, были боевиками "Исламского джихада"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Трое террористов, ликвидированных в Самарии, были боевиками "Исламского джихада"

Трое террористов, ликвидированных в ночь на субботу, 2 апреля, в деревне Араба между Дженином и Туль-Каремом, принадлежали к боевому крылу "Исламского джихада".

Это: Саиб Абахара, 30 лет, из деревни Ямун возле от Дженина, Халиль Туальба, 24 года, из лагеря беженцев в Дженине и Саиф Абу Лабада, 25 лет, из лагеря беженцев Нур-Шамс в Туль-Кареме. Боевое крыло "Исламского джихада" отреагировало на ликвидацию троих боевиков очередными угрозами в адрес Израиля.

Как сообщалось ранее, речь идет о боевиках, уже совершавших нападения и намеревавшихся совершить очередную атаку. Боевики были уничтожены в ходе перестрелки. В их автомобиле нашли оружие и гранаты.


Арабские источники сообщают, что военные забрали тела убитых боевиков.

Позднее было разрешено к публикации, что в ходе операции были ранены четыре бойца спецподразделения полиции ЯМАМ. Один из бойцов ранен тяжело, трое остальных получили легкие ранения. Все раненые были доставлены вертолетом в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Только в течение последних двух недель в Израиле было совершено четыре теракта, жертвами которых стали 11 человек. 22 марта было совершено террористическое нападение в Беэр-Шеве, погибли четыре человека (террорист, израильский араб-бедуин, был застрелен). 27 марта был совершен теракт в Хадере, погибли двое пограничников срочной службы (двое террористов, граждане Израиля из Умм эль-Фахма, были застрелены). 29 марта был совершен теракт в Бней-Браке, погибли пять человек – трое граждан Израиля, в их числе полицейский, и двое граждан Украины (террорист, палестинский араб, застрелен). 31 марта в автобусе в Гуш-Эционе отверткой был тяжело ранен израильтянин (террорист, палестинский араб, застрелен).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:33 Беспорядки возле Шхемских ворот, арабы бросают камни и бутылки
21:44 Беннет: "Мы в разгаре борьбы со вспышкой террора"
20:57 ДТП в Хадере, погиб велосипедист
19:55 Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала материалы об операции в Самарии. ВИДЕО, ФОТО
19:32 Сотрудник полиции получил травму головы в результате действий "камнеметателя" из Хуры
17:50 В долине Хефер потерпел крушение легкомоторный самолет; пилот погиб
15:38 В Рамат а-Шароне управляемым взрывом уничтожен снаряд, найденный строителями
14:19 Один из раненных в Самарии – подполковник полиции, неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации террористов
13:57 В деревне Шуэйка задержан террорист, принадлежащий к ликвидированной в Самарии террористической ячейке
11:28 Из хайфской больницы РАМБАМ сообщают о состоянии бойцов ЯМАМ, раненных в Самарии
Загрузка...