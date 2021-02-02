92% читателей NEWSru.co.il: власти Израиля не справляются с обеспечением режима "жесткого карантина". Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме ""Жесткий карантин": соблюдаем или нарушаем", который проводился, чтобы выяснить: в какой степени наши читатели соблюдают "жесткий карантин", как относятся к решению о его продлении и как считают нужным решать проблему его несоблюдения.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 1-2 февраля, приняли участие 2573 респондентов (2204 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

48% опрошенных заявили, что не поддерживают решение о продлении "жесткого карантина". 38% это решение поддерживают.

При этом большинство, 64%, поддерживают решение об ужесточении штрафов за нарушения правил карантина. И только 29% – не поддерживают.

Абсолютное большинство респондентов, 92%, считают, что власти Израиля не справляются с обеспечением режима "жесткого карантина". Лишь 2% придерживаются противоположного мнения.

52% участников опроса не видят смысла в продлении "жесткого карантина", который многими не соблюдается. 41% заявляют: "Я против продления "жесткого карантина", это похоже на коллективное наказание за нерадивость некоторых". 29% говорят: "Я против продления "жесткого карантина", экономика страны этого не выдержит". 27%: "Я не вижу смысла в продлении "жесткого карантина", потому что он не помогает борьбе с эпидемией". 26%: "Я за продление "жесткого карантина", так как это поможет спасти многие жизни". 22%: "Я за продление "жесткого карантина", потому что не вижу другого решения".

63% наших читателей поддерживают решение о закрытии аэропорта имени Бен-Гуриона на период "жесткого карантина". 27% это решение не поддерживают.

Респондентам было предложено назвать сектора в Израиле, в которых, на их взгляд, в наименьшей степени соблюдается режим "жесткого карантина". Ответы распределились так: 1) религиозные евреи в больших городах – 84%, 2) религиозные евреи в небольших городах и поселках – 73%, 3) арабское и друзское население небольших городов и поселков – 58%, 4) арабское и друзское население больших городов – 45%, 5) светское население больших городов – 17%, 6) светское население небольших городов и поселков – 8%.

Вопрос: "Как вы считаете, каким образом следует бороться с нарушениями режима "жесткого карантина" в ультраортодоксальном секторе?" Самые частые ответы: 1) "лишать государственного финансирования йешивы, где учатся в этот период" – 80%, 2) "вводить блокаду населенных пунктов и районов, где нарушается карантин" – 63%, 3) "привлекать к уголовной ответственности многократных нарушителей" – 55%.

58% опрошенных утверждают, что сами они строго соблюдают все распоряжения властей. 32% говорят, что они в основном соблюдают распоряжения властей, но иногда нарушают. 6% признались, что они зачастую нарушают, хотя разумные распоряжения стараются соблюдать. 2% заявляют, что не соблюдают никакие распоряжения властей по поводу "жесткого карантина".

Был задан вопрос: "Какие правила "жесткого карантина" вам приходилось нарушать?" Самые частые ответы: 1) "я не нарушал/не нарушала никакие правила "жесткого карантина"" – 53%, 2) "запрет на удаление от дома более чем на 1 км (не на работу, не на учебу, не для покупок, не в медучреждение, не на демонстрацию или иной разрешенный вариант)" – 25%, 3) "запрет ходить в гости и принимать гостей" – 19%, 4) "требование соблюдения "социальной дистанции"" – 13%, 5) "запрет на выход из дома без защитной маски на лице" – 7%.

83% заявили, что за время третьего "жесткого карантина" (январь 2021) полицейские или уполномоченные инспекторы ни разу не останавливали их для проверки. 15% говорят, что их останавливали для проверки в январе один или несколько раз. Менее 1% сказали, что их с этой целью останавливали многократно.

84% считают, что режим "жесткого карантина" в большей степени соблюдался гражданами во время первого "локдауна" (весна 2020), чем во время третьего (январь 2021). Только 3% придерживаются противоположного мнения.

21% полагают, что третий локдаун закончится в первой декаде февраля, 18% – во второй декаде февраля, 7% – в третьей декаде февраля, 18% – в марте или позже. 36% затруднились с прогнозом.

Большинство, 51%, считают, что в Израиле из-за эпидемии коронавируса будет введен впоследствии еще один "локдаун". 13% верят, что этого не случится. Прочие затрудняются с прогнозом.