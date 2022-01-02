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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 12:07

Беннет на заседании правительства: "Буря грянет в ближайшие дни"

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Беннет на заседании правительства: "Буря грянет в ближайшие дни"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, открывая заседание правительства, что в ближайшие дни Израиль ждет заметное увеличение числа заразившихся коронавирусом.

"Все мы видим рост заражаемости, и в ближайшие дни число удвоится, а потом удвоится вновь. В ближайшее время будут десятки тысяч зараженных в день. В ближайшие дни грянет буря. Будет трудно, но сохраняя ответственность, действуя сообща, мы справимся", - сказал глава правительства.

Он прокомментировал и ситуацию на границе с Газой после запуска ракет в сторону Гуш Дана и ответа, который дал ЦАХАЛ. "Истории про гром и молнии повторяются каждую зиму и более не релевантны. Тот, кто направляет ракеты на территорию государства Израиль, несет ответственность за результаты", - заявил глава правительства.


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