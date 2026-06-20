Израильский источник: если "Хизбалла" атакует, мы снова нанесем по ней удар

Высокопоставленный политический источник провел брифинг, на котором заявил: "Как ясно дал понять премьер-министр Биньямин Нетаниягу, Израиль будет находиться в зоне безопасности столько, сколько потребуется для защиты своей северной границы".

Он не исключил полное прекращение огня, однако отметил, что "указание, данное премьер-министром ЦАХАЛу, заключается в том, чтобы жестко реагировать на любое нападение со стороны "Хизбаллы" и действовать в целях устранения угроз для наших сил. В случае, если "Хизбалла" вновь начнет атаковать нас, мы снова нанесем по ней мощный удар".

Как и накануне, когда речь шла о возобновлении договора о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой", официального подтверждения этих слов не поступало.