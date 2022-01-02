Семь депутатов от оппозиционных партий посетили Хомеш

В воскресенье, 2 января, семь депутатов от оппозиционных фракций посетили йешиву, расположенную в том месте, где раньше находился поселок Хомеш. Среди депутатов, глава лобби в защиту Хомеша депутат Юлий Эдельштейн ("Ликуд"). а также Офир Кац, Нир Баркат, Йоава Киш, Эли Коэн (все от партии "Ликуд"), а также депутаты Михаль Вольдигер ("Ционут Датит") и Моше Абутбуль (ШАС).

В ходе визита Юлий Эдельштейн заявил: "Хомеш будет восстановлен, а мы продолжим развивать поселения Самарии". Напомним, что в последние дни район Хомеша объявлен закрытой военной зоной, и на месте находятся лишь несколько десятков учащихся йешивы.

Накануне силы безопасности преградили путь десяткам автомобилей с израильтянами, направляющимися в йешиву на том месте, где раньше находилось поселение Хомеш. Там было запланировано проведение традиционного мероприятия "Мелаве малка", которым всегда завершается шаббат.

После того, как ехавшие в Хомеш люди поняли, что дорога перекрыта, они провели это мероприятие возле блокпостов \пограничной полиции (МАГАВ). Сайт "Аруц 7" опубликовал видеозапись.

Из йешивы в Хомеше передали: "Установленные блокпосты подтверждают справедливость наших слов о том, что после убийства Иегуды Диментмана правительство решила вручить премию террористам и разрушить йешиву, действующую 15 лет. Мы благодарим наших сторонников, действия которых дают серьезную поддержку нашей борьбе, цель которой проста - сохранение йешивы Хомеш".