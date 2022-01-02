Умер последний участник подполья в Вильнюсском гетто Липман Мор

1 января в Тель-Авиве скончался последний участник движения сопротивления в Вильнюсском гетто Липман Бнаягу Мор (Моравчик). Уроженцу местечка Давид-Городок в современной Брестской области Беларуси было 105 лет.

После германского вторжения в СССР Моравчик, выпускник химического факультета Вильнюсского университета, оказался в гетто. Он присоединился к подполью и был участником собрания, на котором глава подпольщиков Аба Ковнер выступил с речью, в которой сказал, что евреи не пойдут как скот на убой.

По поручению подпольщиков вошел в состав юденрата, используя свое положение для закупки оружия и обустройства тайников. Незадолго до ликвидации вильнюсского гетто совершил побег и присоединился к партизанскому отряду Федора Маркова. После окончания войны узнал, что вся его семья погибла, кроме двух сестер, уехавших в Эрец-Исраэль.

Мор был сотрудником организации, занимавшейся нелегальной репатриацией переживших Холокост евреев из Восточной Европы в подмандатную Палестину. В 1946 году и сам репатриировался. Участник войны на независимость, главный химик пищевой промышленности, один из основателей Союза воинов и партизан – участников борьбы с нацизмом.