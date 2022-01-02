В лесу около Иерусалима был обнаружен неразорвавшийся минометный снаряд
В субботу, 1 января, во время новогодней прогулки по лесу в районе Маала а-Хамиша под Иерусалимом семья израильтян обнаружила минометный снаряд и вызвала полицию.
Саперы, прибывшие по вызову, установили, что это минометный снаряд калибра 81 мм британского производства, по всей видимости упавший и не разорвавшийся во время войны 1948 года. Снаряд содержал около 500 гр взрывчатых веществ.
Опасная находка была уничтожена методом контролируемого взрыва.
Правоохранительные органы благодарят граждан, вызвавших полицию после обнаружения минометного снаряда.
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