Правительство объявило ЯМАМ общим спецназом по борьбе с террором

Правительство утвердило предложение премьер-министра Нафтали Беннета и министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева объявить спецназ полиции ЯМАМ всеизраильским оперативным подразделением по борьбе с террором.

В связи с этим решением, подразделение получит бюджет на сумму 10 миллионов шекелей для улучшения оснащения и повышения боеготовности подразделения. В 2023 году продолжится перевод дополнительных средств на специальное оснащение спецназа.