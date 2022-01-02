Правительство объявило ЯМАМ общим спецназом по борьбе с террором
Правительство утвердило предложение премьер-министра Нафтали Беннета и министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева объявить спецназ полиции ЯМАМ всеизраильским оперативным подразделением по борьбе с террором.
В связи с этим решением, подразделение получит бюджет на сумму 10 миллионов шекелей для улучшения оснащения и повышения боеготовности подразделения. В 2023 году продолжится перевод дополнительных средств на специальное оснащение спецназа.
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