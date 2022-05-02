2 мая пройдут церемонии возложения флагов на могилы павших воинов

2 мая на военных кладбищах Израиля на военных кладбищах будут возложены флаги на могилы солдат, павших в войнах Израиля. Это делается каждый год за сутки до начала Дня Памяти павших солдат.

В церемониях будут принимать участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа, глава Службы охраны тюрем (ШАБАС) Кэти Пери.

\По данным, опубликованным министерством обороны, в войнах Израиля погибли 24068 солдат и офицеров ЦАХАЛа. В минувшем году погибли 56 военнослужащих. 84 инвалида ЦАХАЛа скончались от полученных ранений. Мероприятия Дня памяти павших воинов начнутся 3 мая в 20:00. Они завершатся вечером 4 мая, когда начнутся празднования 74-й годовщины независимости государства Израиль.