Задержан подозреваемый в вывешивании на Храмовой горе плаката с лозунгами ХАМАСа

Полиция Иерусалима задержала юношу примерно 20 лет, жителя одного из арабских кварталов Иерусалима.

Он подозревается в том, что во время массовой молитвы на Храмовой горе, посвященной наступлению праздника Ид аль-Фитр, вывесил плакат с лозунгами организации ХАМАС. Через короткое время плакат и попал в руки полиции.

В полиции заявили, что считают это действие формой подстрекательства, угроз и выражения поддержки террористической организации.

Расследование передано в центральный отдел полиции Иерусалима