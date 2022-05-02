Предъявлено обвинение 15-летней жительнице Хайфы, совершившей теракт

Прокуратура предъявила обвинения 15-летней жительнице Хайфы, совершившей теракт в день наступления праздника Песах.

В результате теракта 47-летний житель Хайфы получил ранения средней степени тяжести.

Как следует из текста обвинительного заключения, обвиняемая начала приближаться к религии за месяц до совершения теракта. Она интересовалась темой мечети Аль Акса и переписывалась с жителем Дженина, который позже был убит в столкновениях с силами безопасности.

15 апреля она вооружилась тремя ножами, сообщила подругам, что намерена стать шахидкой и отправилась на поиски жертвы.

В 13:00 в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение от жителя Хайфы о том, что его дочь намерена совершить теракт в Иерусалиме. Были предприняты все меры для скорейшего обнаружения потенциальной террористки.

Через некоторое время поступило сообщение о теракте совершенном в Ган Зикарон. Оперативники прибыли на место и задержали подозреваемую, в руках которой был нож. В ее сумке были обнаружены еще два ножа, которыми она, судя по всему, намеревалась воспользоваться.

\В обвинительном заключении ей инкриминируется совершение теракта, причинение физических повреждений с отягчающими вину обстоятельствами и незаконное хранение оружия.