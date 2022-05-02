Министерство алии и интеграции: за последний год в Израиль репатриировались почти 43 тыс. человек, 22% из них младше 17 лет

Министерство алии и интеграции сообщает, что за последний год (с прошлого Дня независимости) в Израиль репатриировалось 42675 человек, что является рекордным числом за последние два десятилетия.

Страны, откуда больше всего прибыло новых репатриантов за прошедший год: Россия – 33%, Украина – 27%, США – 10%, Франция – 8%, Аргентина – 3%, Беларусь – 3%, Индия – 2%.

Отмечается, что из 18 стран прибыло всего по одному репатрианту, в их числе Мадагаскар, Южная Корея, Мальта, Македония.

22% репатриантов младше 17 лет, 16% – 60 лет и старше. 55% – женщины, 45% – мужчины.

Самому старшему было 102 года, он репатриировался в октябре из Франции. Из женщин самой старшей исполнился 101 год – это новая репатриантка из Украины, недавно прибывшая в страну, спасаясь от войны.

Больше всего новых репатриантов выбрало для жизни следующие города: Нетания и Тель-Авив-Яффо – по 11%, Иерусалим – 10%, Хайфа – 8%, Ашдод и Бат-Ям – по 4%.

Половина репатриантов находятся в трудоспособном возрасте и получают помощь в трудоустройстве по программам министерства алии и интеграции. В частности, среди них: около 2100 инженеров, 1500 экономистов, 1100 учителей, 1000 врачей, 250 медсестер.

В этом году в Израиль репатриировалось 488 солдат-одиночек, в основном из США и Великобритании. Многие из них интегрированы в специальные программы для солдат-одиночек.

6050 новых репатриантов в возрасте от 6 до 18 лет начали обучение в учреждениях сферы образования.

633 новых репатрианта являются пережившими Холокост, большинство из них – репатрианты из Украины.

Всего с момента основания государства в Израиль репатриировалось 3372035 евреев.

Больше всего их было в 1949 году – 239954.

Наименьшее число репатриантов было в 1986 году, когда репатриировалось 9506 евреев.

В пиковые годы репатриации, с 1948 по 1957 год, в Израиль прибыло 908792 человек.

Между 1957 годом и Шестидневной войной (1967 год) репатриировалось около 300060 человек.

В 1990-х годах в Израиль репатриировалось 953800 человек, подавляющее большинство из которых, 85%, из стран бывшего СССР, 4% – из Эфиопии, 2% – из Франции, 2% – из США.