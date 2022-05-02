Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 21:33

Полиция задержала 25 участников пикета возле дома Шарон Эльрои-Прайс

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция задержала 25 участников пикета возле дома Шарон Эльрои-Прайс

Участники пикета, проходившего возле дома главы службы общественного здравоохранения минздрава доктора Шарон Эльрои-Прайс в Хайфе, приблизились к частному строению ближе, чем было установлено начальником полиции Прибрежного округа.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что собравшиеся отказались подчиниться требованию полицейских отойти от дома и продолжить протестную акцию на отведенной для этого площадке. Около 25 участников этой протестной акции были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Из правоохранительных органов также сообщили, что часть участников при задержании оказали сопротивление. Одна из участниц ударила кулаком сотрудницу полиции.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:16 Минтранс будет платить автобусным компаниям за подготовку новых водителей
21:57 На шоколадной фабрике концерна "Штраус" произошел пожар
21:39 ХАМАС взял на себя ответственность за теракт у въезда в Ариэль
21:33 Полиция задержала 25 участников пикета возле дома Шарон Эльрои-Прайс
21:18 В Дабурии из огнестрельного оружия тяжело ранен мужчина
20:11 В интернате в Холоне за сутки скончались три человека, подозрение на пищевое отравление
19:12 Мэр Лода сообщил, что в День Независимости в городе будет фейерверк
18:33 Полицией получены десятки предупреждений о готовящихся терактах в День памяти и День Независимости
18:12 В МИДе завершилась "разъяснительная беседа" с послом России по поводу заявления Лаврова
17:40 Вынесен приговор одному из избивших 60-летнего араба во время беспорядков 2021 года
Загрузка...