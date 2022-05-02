Полиция задержала 25 участников пикета возле дома Шарон Эльрои-Прайс

Участники пикета, проходившего возле дома главы службы общественного здравоохранения минздрава доктора Шарон Эльрои-Прайс в Хайфе, приблизились к частному строению ближе, чем было установлено начальником полиции Прибрежного округа.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что собравшиеся отказались подчиниться требованию полицейских отойти от дома и продолжить протестную акцию на отведенной для этого площадке. Около 25 участников этой протестной акции были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Из правоохранительных органов также сообщили, что часть участников при задержании оказали сопротивление. Одна из участниц ударила кулаком сотрудницу полиции.