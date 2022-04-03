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NEWSru.co.il :: В Израиле3 апреля 2022 г., 22:19

Мансур Аббас отменил запланированное на вечер "важное обращение" к израильтянам

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Мансур Аббас отменил запланированное на вечер "важное обращение" к израильтянам

Лидер партии РААМ Мансур Аббас планировал 3 апреля, во второй вечер Рамадана, обратиться к израильтянам на иврите и арабском с "важным сообщением".

Ожидалось, что лидер арабской партии осудит теракты, а также призовет евреев и арабов к мирному сосуществованию.

По информации сайта News1, речь Мансура Аббаса уже была записана, когда он решил ее не публиковать.

Новостная служба корпорации "Кан", высказала предложение, что причиной такого решения стали разногласия внутри партии по поводу формулировок и содержания речи, а также опасения, что она не встретит понимания у израильских арабов.


Отметим, что лидер партии РААМ после терактов в Беэр-Шеве, Хадере, Бней-Браке одним из первых выступал с заявлениями, осуждающими убийство мирных граждан.

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