Состоялся телефонный разговор Нафтали Беннета с королем Иордании

В воскресенье, 3 апреля, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и королем Иордании Абдаллой II.

Согласно сообщению пресс-службы главы израильского правительства, Беннет поздравил собеседника с началом месяца Рамадан, а также поблагодарил за публичное осуждение терактов в Израиле.

Вместе с тем Абдалла II призвал израильское правительство "воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности или "поджечь" ситуацию на палестинских территориях". Он также просил израильское правительства упросить доступ для мусульман на Храмовую гору.