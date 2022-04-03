Нафтали Беннет посетил подразделение Службы общей безопасности в Самарии

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил подразделение Службы общей безопасности (ШАБАК) в Самарии. Главу правительства сопровождали глава ШАБАКа Ронен Бар и командующий Центральным военным округом генерал-майор Йегуда Фукс.

Премьер-министр провел совещание с участием командиров подразделения ШАБАКа в Самарии, в ходе которого ему был представлен обзор разведданных относительно операции по ликвидации террористической ячейки в Дженине в конце минувшей недели. Была также рассмотрена ситуация в районе ответственности подразделения.

Затем премьер-министр посетил передовой командный пункт ШАБАКа в Самарии, где наблюдал за ходом сбора и мониторинга данных для предотвращения террористических актов.

Глава правительства заявил: "В конце минувшей недели силы ШАБАКа и ЯМАМа совместно с ЦАХАЛом предотвратили вылазку террористов, уже находившихся на пути к цели.

Как и в случае c этим терактом, у террористов есть различные идеи, поэтому мы, а также ШАБАК и полиция Израиля, находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы выявить любой проблеск идеи или плана совершения теракта для его своевременного предотвращения.

Также и здесь, на линии разграничения, в сотнях точек возможного проникновения террористов массированно присутствуют силы ЦАХАЛа. Наша цель остановить волну террора.

Сейчас мы вступаем в период постоянного напряжения, так как хотим, чтобы граждане Израиля вернулись к нормальной жизни, а силы безопасности находились в состоянии высшей степени готовности. Это требует не одного, а множества действий, осуществляемых постоянно. Вместе мы приложим все силы для того, чтобы разбить эту волну".