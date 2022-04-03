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NEWSru.co.il :: В Израиле3 апреля 2022 г., 17:02

Мэр Хадеры Нир Бен Хаим вступил в добровольную народную дружину

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Мэр Хадеры Нир Бен Хаим вступил в добровольную народную дружину

Нир Бен Хаим, исполняющий обязанности мэра Хадеры, вступил в добровольную народную дружину, которая вновь сформирована в городе на фоне терактов.

Бен Хаим также призвал других горожан последовать его примеру: "Я рад присоединиться к народной дружине, и призываю жителей и жительниц города также вступить в дружину", - заявил он.

27 марта около 21:00 на улице Герберта Самуэля двое террористов из Умм эль-Фахма, открыли огонь по людям на автобусной остановке. Террористы были ликвидированы через полторы минуты после начала стрельбы. В результате теракта убиты двое бойцов пограничной полиции: 19-летний капрал Изан Пелах (из поселка Кисра-Смеа) и 19-летняя капрал Ширэль Абукарат (из Нетании). Еще 12 человек были ранены.


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