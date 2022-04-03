Лауреатом премии Израиля в категории "За дело жизни" стал Изи Шерацки

В воскресенье, 3 апреля, министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила имя лауреата премии Израиля в категории "За дело жизни" – особый вклад в общество и государство. Им стал Изи Шерацки. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством Ави Наора, в составе Адины Бар-Шалом, Йонит Нисим и Авнера Шалева.

Обосновывая свое решение, комиссия написала: "Премия Израиля в категории "За дело жизни" – особый вклад в общество и государство за 5782 год присуждается Изи Шерацкому за его многолетний вклад в жизнь периферии на севере Израиля в области образования, культуры, социального обеспечения, досуга, спорта и общества. Шерацки строит и реконструирует дома культуры, детские сады и школы, поликлиники, театры, библиотеки. Шерацки превратил футбольную команду города Кирьят-Шмона, которой гордиться весь северный регион Израиля, в центр спортивной деятельности ".

В этом году премия Израиля вручается в следующих областях:

1) в области гуманитарных и общественных наук, а также в области изучения иудаизма - за исследования философии и религиоведение, ивритская и общая лингвистика, исследования Ближнего Востока;

2) в области точных наук – за исследования в области физики и химии, за исследования в области естественных наук;

3) в области культуры и искусства – сценические искусства, театр и балет, еврейские песни, народное искусство;

4) премия за особые достижения – технологические инициативы и новаторство, дело всей жизни и особый вклад в общество (два лауреата).