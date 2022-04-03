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NEWSru.co.il :: В Израиле3 апреля 2022 г., 12:45

Глава коалиции выдвинула ультиматум партии МЕРЕЦ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава коалиции выдвинула ультиматум партии МЕРЕЦ

Глава коалиции Идит Сильман ("Ямина") объявила, что не допустит реализации распоряжения министра здравоохранения Ницана Горовица о проносе квасного на территорию больниц в дни праздника Песах.

"Мы своими голосами обеспечим снятие его с поста министра, если он продолжит так высказываться. В нашу смену, в нашу каденцию подобного не будет", - заявила Идит Сильман.

29 марта министр здравоохранения Ницан Горовиц направил письмо заведующим больниц с требованием следовать вердикту БАГАЦа и разрешить проносить квасное на территорию больниц. В коалиции отмечают, что высказывание Идит Сильман свидетельствует о серьезности конфликта, так как глава коалиции, как правило, выступает в роли улаживающей разногласия.


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