Глава коалиции выдвинула ультиматум партии МЕРЕЦ

Глава коалиции Идит Сильман ("Ямина") объявила, что не допустит реализации распоряжения министра здравоохранения Ницана Горовица о проносе квасного на территорию больниц в дни праздника Песах.

"Мы своими голосами обеспечим снятие его с поста министра, если он продолжит так высказываться. В нашу смену, в нашу каденцию подобного не будет", - заявила Идит Сильман.

29 марта министр здравоохранения Ницан Горовиц направил письмо заведующим больниц с требованием следовать вердикту БАГАЦа и разрешить проносить квасное на территорию больниц. В коалиции отмечают, что высказывание Идит Сильман свидетельствует о серьезности конфликта, так как глава коалиции, как правило, выступает в роли улаживающей разногласия.