Операция в Дженине: объявлено о "нейтрализации нескольких террористов"

В ночь на вторник, 3 августа, в Дженине в ходе операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности произошли столкновения между террористами и бойцами израильской армии.

Бойцы спецподразделения пограничной полиции и армейской бригады "Менаше", столкнувшись с вооруженным сопротивлением, были вынуждены открыть огонь на поражение, сообщает пресс-служба пограничных сил (МАГАВ).

В официальном сообщении сказано, что террористы использовали камни, бутылки с зажигательной смесью, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

"Несколько террористов были нейтрализованы", – заявляет МАГАВ.

С израильской стороны пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб бронированным автомобилям армии и погранслужбы.

Официальное агентство Палестинской автономии Wafa сообщает, что пулевые ранения в Дженине получили шесть молодых мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в больницу Шхема.

Wafa также передает, что столкновения происходили в деревнях Аль-Ямун и Ас-Силат Аль-Харития, к западу от Дженина. Согласно этому источнику, один местный житель получил пулевое ранение, десятки пострадали от отравления слезоточивым газом. Wafa передает, что столкновения начались во время операции, в ходе которой израильские военные задержали Джамиля Маэра Хамайса и его сына Муатаза.

Пресс-служба ЦАХАЛа с декабря 2019 года, как правило, не комментирует проведение антитеррористических операций в Иудее и Самарии.