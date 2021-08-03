Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
23 - 33°
Эйлат:
29 - 42°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле3 августа 2021 г., 07:29

Операция в Дженине: объявлено о "нейтрализации нескольких террористов"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Операция в Дженине: объявлено о "нейтрализации нескольких террористов" Операция в Дженине: объявлено о "нейтрализации нескольких террористов" Операция в Дженине: объявлено о "нейтрализации нескольких террористов"

В ночь на вторник, 3 августа, в Дженине в ходе операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности произошли столкновения между террористами и бойцами израильской армии.

Бойцы спецподразделения пограничной полиции и армейской бригады "Менаше", столкнувшись с вооруженным сопротивлением, были вынуждены открыть огонь на поражение, сообщает пресс-служба пограничных сил (МАГАВ).

В официальном сообщении сказано, что террористы использовали камни, бутылки с зажигательной смесью, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

"Несколько террористов были нейтрализованы", – заявляет МАГАВ.

С израильской стороны пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб бронированным автомобилям армии и погранслужбы.

Официальное агентство Палестинской автономии Wafa сообщает, что пулевые ранения в Дженине получили шесть молодых мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в больницу Шхема.

Wafa также передает, что столкновения происходили в деревнях Аль-Ямун и Ас-Силат Аль-Харития, к западу от Дженина. Согласно этому источнику, один местный житель получил пулевое ранение, десятки пострадали от отравления слезоточивым газом. Wafa передает, что столкновения начались во время операции, в ходе которой израильские военные задержали Джамиля Маэра Хамайса и его сына Муатаза.

Пресс-служба ЦАХАЛа с декабря 2019 года, как правило, не комментирует проведение антитеррористических операций в Иудее и Самарии.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 августа 2021
"Кан": ХАМАС готовит новые нападения на израильтян в Иудее и Самарии
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:32 Возле Ицхара вновь разрушен форпост, есть задержанные
09:14 Суд распорядился перевести Романа Задорова под домашний арест
09:13 Около Нахшоним в результате аварии погиб мотоциклист
08:59 Глава Советов по национальной безопасности США и Израиля обсудили предстоящую встречу Беннета и Байдена
08:48 В Галилее перевернулся трактор, погиб мужчина
08:17 В Холоне в результате аварии погиб мужчина, ехавший на велосипеде
07:49 Тело жителя Кусры, убитого месяц назад израильскими военными, будет передано родственникам
07:29 Операция в Дженине: объявлено о "нейтрализации нескольких террористов"
06:49 "Коронавирусный" кабинет собирается для обсуждения карантинных мер
05:42 Прогноз погоды на 3 августа: очень жарко и малооблачно
Загрузка...