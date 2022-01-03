Правые активисты просят мэрию Иерусалима снести "золотой" купол над мечетью в Бейт-Сафафе

Правая общественная организация "Им Тирцу" подала в муниципалитет Иерусалима требование о демонтаже "золотого" купола над мечетью "Ар-Рахман" на улице Ат-Таухид в Бейт-Сафафе, на юге Иерусалима, пишут агентство Safa и сайт INN.

"Ар-Рахман" – одна из четырех мечетей в арабской деревне Бейт-Сафафа, расположенной между еврейскими кварталами Иерусалима.

По мнению правых еврейских активистов, возведение над одной из мечетей в Бейт-Сафафе "золотого" купола, напоминающего купол мечети Масджид Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе, уподобляет Иерусалим саудовской Мекке или Медине.

По данным Safa, соответствующее письмо было подано активистами "Им Тирцу" около двух недель назад. Мэрия никакого решения пока не приняла. Но в арабских СМИ уже поднимается волна протеста в защиту мечети "Ар-Рахман".