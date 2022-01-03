Начались работы по укреплению тюрьмы "Гильбоа"

В тюрьме "Гильбоа" начались ремонтные работы, призванные предотвратить побеги заключенных - по меньшей мере, тем же способом, которым был совершен побег шести террористов в сентябре.

Сотрудница банка «Апоалим» за два года похитила 110 тысяч шекелей из конвертов с наличными

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