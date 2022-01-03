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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 15:38

Начались работы по укреплению тюрьмы "Гильбоа"

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В тюрьме "Гильбоа" начались ремонтные работы, призванные предотвратить побеги заключенных - по меньшей мере, тем же способом, которым был совершен побег шести террористов в сентябре.

В частности, заливается специальными строительными материалами пустое пространство под фундаментом тюрьмы.

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