Начались работы по укреплению тюрьмы "Гильбоа"
В тюрьме "Гильбоа" начались ремонтные работы, призванные предотвратить побеги заключенных - по меньшей мере, тем же способом, которым был совершен побег шести террористов в сентябре.
В частности, заливается специальными строительными материалами пустое пространство под фундаментом тюрьмы.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2021
Расследование побега террористов: начальник тюрьмы "Гильбоа" дал показания
Расследование побега террористов: начальник тюрьмы "Гильбоа" дал показания