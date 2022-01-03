"Зеленый сертификат" будет временно выдаваться после первой прививки
Министерская комиссия по борьбе с коронавирусом в ходе телефонного голосования постановила временно предоставлять "зеленый сетификат" лицам, получившим первую дозу вакцины против коронавируса.
"Зеленый сертификат" будет действителен в течение 30 дней.
Распоряжение вступит в силу 6 января и будет действовать до 18 января.
Подчеркнем, что в данном случае "зеленый сертификат" не будет действителен в случае контакта с зараженным коронавирусом.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 02 января 2022
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