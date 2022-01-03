"Зеленый сертификат" будет временно выдаваться после первой прививки

Министерская комиссия по борьбе с коронавирусом в ходе телефонного голосования постановила временно предоставлять "зеленый сетификат" лицам, получившим первую дозу вакцины против коронавируса.

"Зеленый сертификат" будет действителен в течение 30 дней.

Распоряжение вступит в силу 6 января и будет действовать до 18 января.

Подчеркнем, что в данном случае "зеленый сертификат" не будет действителен в случае контакта с зараженным коронавирусом.