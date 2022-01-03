Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 09:00

"Зеленый сертификат" будет временно выдаваться после первой прививки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Зеленый сертификат" будет временно выдаваться после первой прививки

Министерская комиссия по борьбе с коронавирусом в ходе телефонного голосования постановила временно предоставлять "зеленый сетификат" лицам, получившим первую дозу вакцины против коронавируса.

"Зеленый сертификат" будет действителен в течение 30 дней.

Распоряжение вступит в силу 6 января и будет действовать до 18 января.

Подчеркнем, что в данном случае "зеленый сертификат" не будет действителен в случае контакта с зараженным коронавирусом.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 02 января 2022
Беннет объявил, что в Израиле начинается вакцинация лиц старше 60 лет четвертой дозой прививки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:00 "Зеленый сертификат" будет временно выдаваться после первой прививки
08:34 На севере Израиля автомобиль сбил пожилого мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
08:19 Десять депутатов предупредили Либермана о прекращении голосования с коалицией
07:50 Пожар в Бат-Яме, один из пострадавших в тяжелом состоянии
07:36 Желания сбываются в "Окей": курс подготовки + новый айпед = учеба в университете мечты
07:13 Беннет: "Я не счел возможным запретить встречу Ганца с Аббасом"
06:35 Проиранские хакеры атаковали сайт Jerusalem Post и твиттер "Мaaрива"
05:54 Пожар в Рамле, найдено тело погибшего
05:45 Прогноз погоды на 3 января: прохладно, местами дожди
00:39 В полночь истек срок действия плана "зеленый класс" и других ограничений в школах
Загрузка...