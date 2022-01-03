В Лакии полицейские обнаружили подземную "теплицу" для выращивания каннабиса

В Лакии во дворе дома был обнаружен люк, ведущий в подземную лабораторию по выращиванию каннабиса и подготовке его к продаже.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в подземном помещении было найдено 250 растений, а также расфасованная продукция.

Задержаны четыре человека, проживающие в доме, на территории которого обнаружена лаборатория.

Операция проводилась бойцами МАГАВ при участии подразделения "Шахар 101" и кинологов с собаками.