Желания сбываются в "Окей": курс подготовки + новый айпед = учеба в университете мечты

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Запишись на премиум-программу подготовки к психометрии в "Окей" до 18 января и получи шанс выиграть новый IPad 10.2. Розыгрыш состоится 20 января среди всех студентов компании "Окей" весеннего потока - 2022.

Курс стартует в наших филиалах, а также в онлайн формате.

Удобное расписание (утренние, вечерние или пятничные группы) позволяет сочетать подготовку к психотесту с подработкой или учебой на мехине.

Премиум-программа психометрии Окей уже доказала свою эффективность благодаря высоким оценкам учеников, поступивших в самые престижные вузы страны.

Отличительная черта нашей программы - это уникальная учебная база, состоящая из нескольких тысяч упражнений, видео материалов, эффективного онлайн тестирования, банка задач и подробных решений.

Учебные пособия "Окей" создаются методическим отделом компании, который строго следит за каждым обновлением в психометрическом экзамене не только на русском языке, но и других языках психометрии (иврит, английский, французский).

Учителя учебного центра "Окей" - это профессиональные преподаватели с многолетним опытом работы в системе образования, ежегодно проходящие аттестацию и сдающие психотест с высокими результатами.

Эффективность обучения студентов отслеживается с помощью личных консультаций, встроенных в программу курса, и разработки индивидуальной стратегии прохождения экзамена для каждого ученика.

Учебный центр "Окей" тесно сотрудничает с министерством обороны Израиля и принимает к оплате пикадон, а также ваучеры для солдат-одиночек.

Для получения дополнительной информации звоните 1-800-650-700 или напишите нам в WhatsApp: +972544955167