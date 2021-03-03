Министр экологии Израиля: идентифицировано судно, причастное к загрязнению нефтепродуктами побережья Израиля

В среду, 3 марта, министр экологии Израиля Гила Гамлиэль объявила на своей странице в Twitter, что установлено, какое судно было причастно к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря.

"Мы настигли преступный корабль. Наша длинная рука дотянется до всякого, кто причиняет вред нашей природе, морю и нашим пляжам", – написала Гамлиэль.

Название судна пока не публикуется.

Напомним, 17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения около 160-170 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия. По предварительным оценкам, в основном работы по очистке пляжей можно завершить в течение нескольких недель, но на то, чтобы полностью устранить последствия этой экологической катастрофы, уйдут годы.

В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных. 23 февраля правительство Израиля одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль о выделении 45 миллионов шекелей на устранение последствий загрязнения нефтепродуктами средиземноморского побережья страны. Это решение должно привести к интенсификации работ по очистке пляжей. Но пока неизвестно, на что именно будут потрачены выделяемые средства и будет ли закуплена специальная техника для очистки морского побережья (ранее представители минэкологии заявляли, что необходима ручная очистка).

В то же время выяснилось, что решение правительства о выделении 15 миллионов шекелей на Национальную программу готовности к разливам нефти и нефтепродуктов на море, утвержденное еще правительством под руководством Эхуда Ольмерта, так и осталось на бумаге, не получив ни шекеля финансирования. Только 21 февраля в министерстве экологии признали, что на момент экологической катастрофы Израиль не имел абонемента на получение информации от европейской спутниковой системы мониторинга загрязнений. По словам представителей министерства, срок действия предыдущего абонемента истек три месяца назад и велись переговоры о его продлении. Не факт, что наличие абонемента позволило бы предотвратить загрязнение побережья (штормовая погода и низкая облачность мешали работе спутников и возможной операции по очистке водной поверхности), но без абонемента шансов на это было еще меньше. Также выяснилось, что только половина прибрежных муниципалитетов принимают реальное участие в ежегодных учениях по отработке сценариев загрязнения, и даже у них серьезные проблемы с наличием оборудования и техники. В результате очисткой побережья вручную занимаются волонтеры и солдаты.