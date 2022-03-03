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NEWSru.co.il :: В Израиле3 марта 2022 г., 11:05

Война России против Украины: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

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Война России против Украины: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il Война России против Украины: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il Война России против Украины: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

Прошла неделя после начала Россией войны против Украины. Тысячи погибших с двух сторон, многочисленные жертвы среди мирного населения. Война продолжается.

Война России против Украины: выскажите ваше мнение. Принять участие в опросе

Около полудня 24 февраля, в первый день войны, наша редакция закрыла возможность комментирования для посетителей Telegram-канала NEWSru.co.il, так как в этот день было опубликовано множество недопустимых комментариев, содержащих брань и угрозы, а также заведомо недостоверную информацию.

Однако сегодня мы считаем возможным и даже необходимым узнать, что думает наша аудитория о происходящем, о позиции правительства Израиля, о санкциях против России, об участии в акциях протеста, о том, из каких источников наши читатели получают сведения о происходящем и др.

Вам предстоит ответить на 16 вопросов. Опрос анонимный.

Война России против Украины: выскажите ваше мнение. Принять участие в опросе


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