Премьер-министру направлено официальное обращение с просьбой признать евреев, пострадавших от антисемитизма в диаспоре, жертвами террора

Глава Всемирной сионистской организации Яаков Хагуэль официально обратился к премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой официально признать жертвами террора людей, пострадавших в результате нападений на антисемитской почве.

"Очевидно, что у такого признания есть и экономический аспект, но это наш долг по отношению к братьям в диаспоре", - заявил Хагуэль.

Этот вопрос в прошлом неоднократно обсуждался, однако всякий раз блокировался из-за возражений министерства финансов.