Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
23 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 21:58

Премьер-министру направлено официальное обращение с просьбой признать евреев, пострадавших от антисемитизма в диаспоре, жертвами террора

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Премьер-министру направлено официальное обращение с просьбой признать евреев, пострадавших от антисемитизма в диаспоре, жертвами террора

Глава Всемирной сионистской организации Яаков Хагуэль официально обратился к премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой официально признать жертвами террора людей, пострадавших в результате нападений на антисемитской почве.

"Очевидно, что у такого признания есть и экономический аспект, но это наш долг по отношению к братьям в диаспоре", - заявил Хагуэль.

Этот вопрос в прошлом неоднократно обсуждался, однако всякий раз блокировался из-за возражений министерства финансов.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:31 В Лоде задержаны арабы, запускавшие петарды и напавшие на полицейских
22:23 В результате ДТП на 866-й трассе пострадали шесть человек
21:58 Премьер-министру направлено официальное обращение с просьбой признать евреев, пострадавших от антисемитизма в диаспоре, жертвами террора
21:02 Сотни тысяч евреев диаспоры приняли участие в церемонии Дня памяти павших в войнах Израиля
20:02 День Памяти: в Израиле прозвучала траурная сирена
19:02 СМИ: PCR-тесты в аэропорту "Бен-Гурион" будут отменены с 1 июня
18:11 В Хадере автомобиль сбил 10-летнего мальчика на велосипеде
17:12 Внимание, розыск: пропала 23-летняя Нета Биберман из Кирьят-Тивона (найдена)
16:29 Возгорание травы между Шуафатом и иерусалимским районом Рамат Шломо
16:20 На южном участке границы с Газой задержан нарушитель
Загрузка...