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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 10:20

Глава МВБ Омер Бар-Лев раскрыл секретную информацию без согласования с цензурой

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Глава МВБ Омер Бар-Лев раскрыл секретную информацию без согласования с цензурой

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев раскрыл в эфире радиостанции "Кан Бет" детали операции спецназа генштаба ("сайерет маткаль") в Сирии в 1984 году.

В интервью программе "Кальман и Либерман" Омер Бар-Лев рассказал о старшем сержанте Бараке Шараби, который погиб в 1984 году в ходе операции, которая, по словам министра внутренней безопасности, проводилась в глубине территории Сирии. Разглашение этой информации не было согласовано с военной цензурой. До сегодняшнего дня место и обстоятельства гибели Барака Шараби были засекречены.

Омер Бар-Лев также заявил в ходе интервью, что за последний месяц ни один израильтянин не погиб в теракте. Напомним, что 29 апреля у въезда в Ариэль был совершен теракт, в котором погиб Вячеслав (Влади) Голев.


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