В результате ДТП на 3703-й трассе погибла Ципи Шимони, мать десятерых детей

Разрешено к публикации имя одной из трех погибших в результате дорожной аварии, которая произошла 3 мая на 3703-м шоссе. В это ДТП погибла жительница мошава Сде-Узиягу, мать десятерых детей Ципи Шимони.

Во второй половине дня 3 мая на трассе 3703 перевернулся грузовой автомобиль, подмяв под себя легковушку. Еще два легковых автомобиля перевернулись или вылетели с дороги, и три, следовавшие за ними, по цепочке врезались один в другой.

В этой аварии погибли три человека и еще шесть получили травмы различной степени тяжести.