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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 23:49

В результате ДТП на 3703-й трассе погибла Ципи Шимони, мать десятерых детей

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В результате ДТП на 3703-й трассе погибла Ципи Шимони, мать десятерых детей

Разрешено к публикации имя одной из трех погибших в результате дорожной аварии, которая произошла 3 мая на 3703-м шоссе. В это ДТП погибла жительница мошава Сде-Узиягу, мать десятерых детей Ципи Шимони.

Во второй половине дня 3 мая на трассе 3703 перевернулся грузовой автомобиль, подмяв под себя легковушку. Еще два легковых автомобиля перевернулись или вылетели с дороги, и три, следовавшие за ними, по цепочке врезались один в другой.

В этой аварии погибли три человека и еще шесть получили травмы различной степени тяжести.


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