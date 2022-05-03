"Эгед" готовится к празднованию Дня памяти и Дня Независимости: изменения маршрутов

В эти дни увеличится количество рейсов на кладбища и будет предоставлена 50% скидка для членов семей павших воинов Армии обороны Израиля, начиная с 16:00 в День Памяти.

В День Памяти павших в войнах и жертв терактов, в среду, 4 мая 2022 г., по всей стране будет увеличено количество рейсов "Эгед" в направлении кладбищ. Кроме того, семьям военнослужащих будет предоставлена скидка 50% на проезд стоимостью свыше 15.50 шекелей на все маршруты по всей стране. Скидка действительна в течение всего Дня Памяти, начиная с 16:00 во вторник, 3 мая, вплоть до наступления Дня Независимости; скидкой могут воспользоваться до 2-х человек от семьи – при предъявлении соответствующего удостоверения Министерства безопасности.

В канун Дня Независимости, "Эгед" увеличит число рейсов, направляющихся в места празднования. Ночные маршруты будут функционировать в полном объеме.

В День независимости, в четверг, 5 мая 2022 года, движение других междугородних маршрутов постепенно возобновится в промежутке между 8 и 10 часов утра. Эгед будет следить за просьбами пассажиров и в случае необходимости предоставит дополнительные маршруты.

Некоторые муниципальные линии в Иерусалиме начнут работу в 06:15 утра, но большинство из них будут работать с 7:00 до 8:00. Остальные городские линии по всей стране начнут работать постепенно с 10:00.

Солдаты ЦАХАЛа без военной формы

В соответствии с предписаниями Министерства транспорта, солдаты Армии обороны Израиля получат бесплатный проезд:

- начиная с кануна Дня памяти павших в войнах и жертв терактов, во вторник, 3 мая 2022г, с 18:00 и до окончания действия ночных маршрутов на исходе субботы 7.05.2022 г.

- на маршрутах в Эйлат помимо воинского удостоверения требуется предъявить удостоверение "теудат арава".

Компания "Эгед" рекомендует следить за изменениями работы маршрутов и расписанием с помощью веб-сайта, мобильного приложения Эгед, а также через центры обслуживания пассажиров по телефону *8787.

Сайт компании "Эгед" .

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