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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 09:58

Задержаны трое подростков, осквернившие государственный флаг в Рамле

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Задержаны трое подростков, осквернившие государственный флаг в Рамле

Полиция задержала троих подростков, жителей Лода, подозреваемых в осквернении государственного флага.

Как сообщает пресс-служба полиции, накануне было получено сообщение о том, что в Рамле подростки оскверняют государственный флаг. Оперативники полиции отправились на место и задержали троих подростков в возрасте 13-15 лет.

После допроса они были освобождены при ограничительных условиях, а один переведен под домашний арест сроком на пять дней. Всем троим запрещено появляться в Рамле.


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