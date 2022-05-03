Задержаны трое подростков, осквернившие государственный флаг в Рамле

Полиция задержала троих подростков, жителей Лода, подозреваемых в осквернении государственного флага.

Как сообщает пресс-служба полиции, накануне было получено сообщение о том, что в Рамле подростки оскверняют государственный флаг. Оперативники полиции отправились на место и задержали троих подростков в возрасте 13-15 лет.

После допроса они были освобождены при ограничительных условиях, а один переведен под домашний арест сроком на пять дней. Всем троим запрещено появляться в Рамле.