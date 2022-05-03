В Кфар-Сабе состоялись похороны бывшего депутата Кнессета Илана Гилона

Сотни израильтян, в том числе действующие и бывшие депутаты Кнессета и министры, приняли участие в похоронах Илана Гилона.

Бывший депутат от партии МЕРЕЦ скончался в ночь на 1 мая в возрасте 65 лет. Он похоронен на кладбище "Менуха нахона" в Кфар-Сабе.

"Я не был согласен ни с одним словом Илана Гилона почти ни в чем. Но он всегда был в первую очередь человеком", - сказал бывший спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.