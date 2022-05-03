43 новых репатрианта из Украины получили статус переживших Холокост

Управление по правам лиц, переживших Холокост при министерстве социального равенства одобрило признание статуса переживших Холокост для 43 новых репатриантов из Украины, прибывших с начала войны (после 24.02.2022).

Эти новые репатрианты будут иметь право на ежегодный денежный подарок в размере 6500 шекелей в дополнение к другим льготам, среди которых бесплатные лекарства по рецептам, психологическая поддержка – лично, по телефону и в клиниках и многое другое.

Была создана специальная рабочая группа социальных работников для помощи этим пожилым людям в оформлении всех необходимых документов во всевозможных инстанциях, сообщает пресс-служба министерства социального равенства.

Мерав Коэн, министр по делам социального равенства ("Еш Атид") заявила: "Всем этим людям далеко за 80 и наша задача была как можно скорее признать их статус, чтобы они смогли получить все им положенное. Мы продолжим и дальше помогать им и другим репатриантам, находя для них средства как в бюджете государства – так и за счет выплат из европейских государств пережившим Холокост".