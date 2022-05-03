В Иерусалиме полиция задержала двух камнеметателей

Полиция задержала двух подозреваемых в насильственных действиях в Иерусалиме и бросании камней на Храмовой горе в минувшую пятницу.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержан 23-летний житель Палестинской автономии, который бросал камни в полицейских.

Еще один задержанный, 47-летний житель Старого города подозревается в том, что бросил камни в прохожего, шедшего с собакой. Прохожий получил легкие ранения.