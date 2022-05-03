Сотни тысяч евреев диаспоры приняли участие в церемонии Дня памяти павших в войнах Израиля

Сотни тысяч евреев из 60 стран мира присоединились через интернет к церемонии организации "Маса", состоявшейся в канун Дня памяти павших в войнах Израиля. Это единственное официальное мероприятие, проходящее на английском языке.

В церемонии участвовали молодые люди с еврейскими корнями, выпускники "Масы" и лидеры еврейских общин со всего мира, включая Россию, Украину, Марокко, Филиппины, Турцию, США, ЮАР, Канаду, Британию, Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, Аргентину и многие другие. Они присоединились к 5000 участников "Маса", находившихся на стадионе в Латруне.

На церемонии присутствовали министр диаспоры Нахман Шай, и.о глава ЕА "Сохнут" Яаков Хагуель, депутаты Кнессета Евгений Сова и Юваль Штайниц, председатель "Маса" Илан Коэн, гендиректор "Маса" Офер Гутман, представители ЦАХАЛа, семьи побивших, депутаты Кнессета, председатель Керен Ха-Ясод Сэм Грундверг и Бекки Каспи, вице-президент и генеральный директор JFNA Israel.

На церемонии были показаны видеоролики о погибших в израильских войнах солдатах – преимущественно репатриантов и одиночек, в том числе о покойном Эли Кейе, который репатриировался из ЮАР и погиб в теракте в Иерусалиме; о Джордане Бен-Симоне из Франции, пехотинце батальона "Эгоз" бригады "Голани", погибшем в бою в квартале Саджаийя во время операции "Нерушимая скала"; о братьях Бараке и Амихае Иткис, которые репатриировались из Мексики и погибли в бою. Факел памяти от имени семей погибших зажег брат покойного Эли Кея, сержант Ханан Кей, боец полка "Нахаль". Во время церемонии были возложены венки и зажжены свечи в память о погибших в еврейских общинах по всему миру.

Глава правительства, Нафтали Беннет, направил обращение участникам церемонии: "Сегодня вечером мы вспоминаем мужество и героизм павших. У каждого из них есть имя и история, которую нужно рассказать. Вместе мы будем помнить и поддерживать храбрые семьи, которые внезапно утратили своих близких. Среди погибших были репатрианты, которые решили покинуть свои дома, чтобы защитить дома других, чтобы защитить Государство Израиль. Их память является напоминанием о том, как нам повезло, что у нас есть своё государство, дом, который мы никогда не должны воспринимать как должное. Мы помним их всех и отдаём им честь".

Министр диаспоры Нахман Шай: "Сегодня вечером мы обязаны выразить огромное признание за ту огромную жертву всех тех, кто отдал свои жизни ради нас, во имя одной цели: процветание и независимость еврейского народа в еврейском государстве".

Гендиректор организации "Маса", Офер Гутман: "Это крупнейшая церемония в Израиле, которая является своеобразным мостом между Государством Израиль и молодежью еврейской диаспоры. Вместе они знакомятся с историей наших лучших сыновей и дочерей, которые трагически погибли ради нашего выживания. В самый израильский день в году мы даем участникам "Масы", пребывающим в Израиле, почувствовать неотъемлемой частью израильского общества, пережив символичный и значительный день в жизни каждого израильтянина, такой как День Памяти".

По различным программам "Маса", основанной ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, в Израиль каждый год приезжают около 12000 молодых людей с еврейскими корнями из десятков стран мира, чтобы учиться, преподавать, заниматься волонтерской деятельностью и проходить практику. Участники программ находятся в Израиле значительный период времени от 4 до 10 месяцев, в течение которого вносят свой вклад в израильское общество и экономику, развиваются и растут профессионально, укрепляют еврейскую самоидентификацию и углубляют свою связь с Израилем и еврейским народом.