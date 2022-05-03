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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 09:35

Скандал в МЕРЕЦ: лидеры партии против Ницана Горовица

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Скандал в МЕРЕЦ: лидеры партии против Ницана Горовица

В руководстве партии МЕРЕЦ разгорелся скандал на фоне критики со стороны министра регионального сотрудничества Исауи Фрейджа в отношении главы партии министра здравоохранения Ницана Горовица.

Как сообщает "Кан Бет", конфликт между Горовицем и Фрейджем возник уже несколько месяцев назад, однако публичным он стал лишь после того, как Горовиц наложил вето на передачу, так называемого "Управления по демократии" из министерства регионального сотрудничества в министерство экологии.

Бюджет этого управления, создание которого предусмотрено коалиционными соглашениями, составляет 50 миллионов шекелей. В ходе совещания министров от МЕРЕЦ, которое проходило в зумме, Горовиц объявил, что принял решение перевести это управление под контроль Тамар Зандберг. Он мотивировал свое решение тем, что министерство регионального сотрудничества занимается внешними вопросами, а не внутренними. "Мне надоело, Ницан топчет меня при любом удобном случае", - закричал Исауи Фрейдж и покинул совещание. В окружении Горовица заявили, что нет никакого конфликта между ним и Исауи Фрейджем. "Мы даже ездили в Дубай вместе совсем недавно", - сказал глава МЕРЕЦ.


Отметим, что Фрейдж не является единственным, с кем возник конфликт у главы МЕРЕЦ. Заместитель министра экономики Яир Голан не скрывает своего недовольства главой партии и намерения баллотироваться против него на следующих праймериз.

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