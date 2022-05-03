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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 12:03

Житель Хайфы Виктор Жирнов приговорен к пожизненному заключению за убийство Павла Орлова

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Житель Хайфы Виктор Жирнов приговорен к пожизненному заключению за убийство Павла Орлова

Окружной суд в Хайфе приговорил к пожизненному заключения 62-летнего Виктора Жирнова, жителя Хайфы. Он был признан виновным в убийстве Павла Орлова, совершенном в 2019 году.

Суд также постановил, что Жирнов выплатит родственникам Орлова компенсацию в размере 258 тысяч шекелей. Убийство с помощью ножа было совершено вечером 18 мая 2019 года. Вскоре полиция задержала подозреваемого, на одежде которого были капли крови.

По данным следствия, убийство было совершено после того, как Орлов отказался платить свою часть арендной платы за квартиру, в которой он проживал вместе с Жирновым, отказавшись при этом покинуть квартиру.


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