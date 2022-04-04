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NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 19:19

В Лакии полиция обнаружила тайник с десятками единиц оружия и боеприпасами. ВИДЕО

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В Лакии полиция обнаружила тайник с десятками единиц оружия и боеприпасами. ВИДЕО

В ходе операции по борьбе с незаконным оружием в бедуинских населенных пунктах силы городской полиции и пограничной полиции Негева обнаружили в Лакии крупный склад оружия и боеприпасов.

Пресс-служба полиции передает, что десятки единиц оружия, запчасти к нему и боеприпасы хранились в двух бочках, которые были закопаны во дворе частного дома.

Сообщается, что полицией задержана 45-летняя хозяйка дома.


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