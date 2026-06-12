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Ближний Восток

Премьер-министр Пакистана: переговоры между США и Ираном близки к финишу

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 12 июня 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 20:21
Шахбаз Шариф
AP Photo/K.M. Chaudary

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о выходе переговоров между США и Ираном, в которых Исламабад выступает одним из ключевых посредников, на финишную прямую.

"Мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения достигнут, и сейчас Пакистан тесно сотрудничает с обеими сторонами для завершения следующих шагов. Мир еще никогда не был так близок, как сейчас", – написал глава пакистанского правительства в соцсети X.

При этом Шариф подчеркнул, что дипломатический процесс сталкивается с серьезным внешним противодействием.

"На фоне продолжающихся интенсивных посреднических усилий со стороны Пакистана мы полностью отдаем себе отчет в непрекращающейся кампании по дезинформации, которую ведут те, кто хочет саботировать это мирное соглашение", – добавил премьер-министр.

Ближний Восток
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