x
12 июня 2026
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июня 2026
|
12 июня 2026
|
последняя новость: 19:42
12 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Лига наций. Матч Ирландия - Израиль пройдет на нейтральном поле

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 12 июня 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 19:49
Футбол. Лига наций. Матч Ирландия - Израиль пройдет на нейтральном поле
AP Photo/Hameraldi Agolli

Федерация футбола Ирландии опубликовала сообщение, что УЕФА разрешила провести матч Лиги наций Ирландия - Израиль на нейтральном поле и без зрителей.

Матч должен был состояться 4 октября в Дублине.

Ирландцы в просьбе о переносе матча сослались на "оперативные трудности".

Решение было принято после консультаций с рядом организаций, в том числе местной полицией.

В Ирландии прошли акции, в которых требовали отказаться от проведения матча против сборной Израиля.

Во время товарищеского матча Ирландия - Катар фанаты провели акции протеста.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Альфонсо Дэвис не сыграет против боснийцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Маркос Сенеси вызван в сборную Аргентины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Анонс матча США - Парагвай
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2026

Умер чемпион мира по футболу