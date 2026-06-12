Футбол. Лига наций. Матч Ирландия - Израиль пройдет на нейтральном поле

Федерация футбола Ирландии опубликовала сообщение, что УЕФА разрешила провести матч Лиги наций Ирландия - Израиль на нейтральном поле и без зрителей.

Матч должен был состояться 4 октября в Дублине.

Ирландцы в просьбе о переносе матча сослались на "оперативные трудности".

Решение было принято после консультаций с рядом организаций, в том числе местной полицией.

В Ирландии прошли акции, в которых требовали отказаться от проведения матча против сборной Израиля.

Во время товарищеского матча Ирландия - Катар фанаты провели акции протеста.