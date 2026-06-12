Футбол. Лига наций. Матч Ирландия - Израиль пройдет на нейтральном поле
время публикации: 12 июня 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 19:49
Федерация футбола Ирландии опубликовала сообщение, что УЕФА разрешила провести матч Лиги наций Ирландия - Израиль на нейтральном поле и без зрителей.
Матч должен был состояться 4 октября в Дублине.
Ирландцы в просьбе о переносе матча сослались на "оперативные трудности".
Решение было принято после консультаций с рядом организаций, в том числе местной полицией.
В Ирландии прошли акции, в которых требовали отказаться от проведения матча против сборной Израиля.
Во время товарищеского матча Ирландия - Катар фанаты провели акции протеста.
Ссылки по теме